Aké je tajomstvo úspechu Karla Gotta

Najúspešnejší český spevák, ktorý vydal 293 sólových albumov na domácej scéne i v zahraničí. Získal 42 Slávikov a desiatky ďalších ocenení. Čo ale v skutočnosti stojí za jeho úspechom a popularitou?

Samozrejme, že skvelý hlas a neopomenuteľné pesničky, ale čo urobilo z Karla Gotta božského Karla?

Pozrime sa do histórie, na jeho koncerty, na jeho vystupovanie v televíznych reláciách a v médiách. Vystupoval vždy s úsmevom, vrelosťou, pokorou a láskou ku každému, s kým sa stretol. Skromne preberal jedného Zlatého slávika za druhým, trpezlivo odpovedal novinárom a obdivoval a klaňal sa fanúšikom. Nikdy nezaznelo, že by sa nad niekoho povyšoval, niekomu vysmieval alebo niekomu ublížil. Preto nemohol získať iný prívlastok, než získal, a to „božský“ Karel.

Vo svojich piesňach a komunikácii s ostatnými predával lásku, uznanie, pokoru, vlastne tie najvyššie hodnoty, ktoré v dnešnej dobe v spoločnosti chýbajú a sú tak potrebné. Po jeho vystúpeniach sa ľudia práve vďaka nim cítili dobre a naplnený, pretože Karlovi Gottovi sa naozaj podarila naplniť podstata jeho prezývky „božský“, vďaka svojmu spievaniu a vystupovaniu dal ľudom pocit spojenia, lásky, súnáležitosti, a to všetko v jednom okamžiku.

Tajomstvo úspechu Karla Gotta môžeme využiť všetci. Každý robí svoju prácu dôležitú pre spoločnosť. Je jedno čo robíme, či je niekto kuchár, murár či učiteľ. Pokiaľ sa budeme k druhým ľudom chovať s láskou, vľúdnosťou, uznaním a snažiť sa vytvoriť pozitívne vzťahy, potom prívlastok „božský“ môže mať každý z nás.

Každý človek môže byť rovnako nezabudnuteľným prínosom pre spoločnosť, ako bol a je Karel Gott. Záleží len na nás, ako sa budeme chovať k druhým ľudom…