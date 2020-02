Brexit - začiatok rozpadu EÚ alebo kam ďalej, Európa ...

Pár týždňov po odchode Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ nedošlo k naplneniu čiernych scenárov o ekonomickom krachu Európy v dôsledku tohto kroku a ani sa neprejavili žiadne sociálne nepokoje či problémy.

Prečo všetko prebehlo v pokoji a médiá sa tejto téme už takmer nevenujú?



Európska únia, akokoľvek sa mohla zdať pozitívnym a výhodným spojením pre členské štáty, je od začiatku odsúdená k zániku. Akékoľvek zjednotenie vo svete môže byť úspešné len vtedy, ak má základ vo vzdelaní a ak vychádza z prírodných zákonov. Spojenie, ktoré je budované, musí byť výhodné a na prospech všetkým zúčastneným.



Bohužiaľ, Európska únia bola vystavaná na egoistických základoch.

V prvom rade išlo o získanie ekonomických a politických výhod najmä pre Francúzsko a Nemecko. Vznik EÚ neiniciovala túžba vybudovať pevné vzťahy a pozitívnu sociálne väzby medzi krajinami únie a už vôbec nie medzi ľuďmi v týchto krajinách. Egoisticky sa prepojili vlády, priemyselné odvetvia, banky aj ďalšie ekonomické zdroje. A to je príčinou pozvoľného rozpadu Európska únia, ktorá ani nebude nikomu chýbať. Ba čo viac, než egoistické spojenie v prospech vyvolených, potom radšej žiadne spojenie.



Budúcnosť Európy visí na vlásku

Čakajú nás neľahké roky a rady kríz. Z jednej strany vzrastajúci vplyv Ruska a z druhej strany snaha USA o vplyv v Európe. Štáty rozpadajúce sa Európskej únie si pomaly začnú vyberať, ku ktorej strane priľnú, ako ekonomicky, tak aj politicky. K vyššie uvedeným vplyvom, ktoré tlačia na Európu zvonku, sa pridáva vnútorný tlak vo forme silnejúcej imigračnej vlny, ktorá de stabilizuje kultúrnu a ekonomickú situáciu krajín zvnútra.



Európa má šancu

Má šancu sa prebudiť a pochopiť, že jednota založená na egu a výhodách pre pár krajín a niekoľko ekonomických subjektov, nie je udržateľná a neprospeje nikomu. Európska kultúra a obyvateľstvo sú veľmi vyspelé, preto máme teraz príležitosť poučiť sa z nezdaru rozpadajúceho sa Európsko Unio egoistického spojenia a uvedomiť si, že trvalo rastúce prosperity v Európe môžeme dosiahnuť, keď sa začneme spájať na základe skutočných princípov zjednotenia prírody.



Zjednotenie musí byť jednoznačne v prospech všetkým ľuďom v Európe, preto musí začať úrovňou sociálnej, a to na základe vytvárania pozitívnych medziľudských väzieb. Vo chvíli, keď začneme najprv budovať správne vzťahy medzi ľuďmi v jednotlivých krajinách, potom v Európe ako celku, všetko ostatné sa tomu prispôsobí a dôjde k náprave na všetkých úrovniach.



Nie je potrebné meniť či akokoľvek ovplyvňovať rôznorodé národy Európy, ich vlády, zvyky, kultúrne odlišnosti, presvedčenie či vieru a vyznania. To všetko musíme zanechať také, aké je. Je nevyhnutné rešpektovať individualitu krajín, národov i jednotlivcov. Jediné, o čo sa treba usilovať, je vytvorenie skutočného spojenia medzi ľuďmi, spojenie nad všetkými rozdielmi.



Kľúč a vzor leží priamo pred nami, v prírode

Tak ako je príroda spojená do jedného harmonického celku, bez toho, aby obmedzovala niektoré prvky, tak sa aj my musíme spojiť medzi sebou v prospech fungovania celku. Potom ako Európa uspejeme.