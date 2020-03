Koronavírus je odkaz prírody ľuďom, budeme ho počuť?

Koronavírus má nielen viac obetí, ale hlavne veľký mediálny záujem. Hľadá sa pôvodca - zdroj. Do doby, než bude nájdený, nikto nemá istotu, ako sa vírus šíri, odkiaľ pochádza.

Na jednu stranu samozrejme musíme hľadať riešenie vo fyzickom svete, v ňom nájsť zdroj a protilátku, liečbu, na druhú stranu by sme mali poznať vyššiu "zdrojovú" príčinu vzniknutej vírusovej nákazy. Neodbytne totiž vyvstáva otázka, čo sa stane, keď sa nepoučíme, prečo sa vlastne vírus objavil.

Podľa múdrosti Kabaly je našou ľudskou prirodzenosťou túžba užívať si. Je to naša vnútorná egoistická vlastnosť. Čím viac sa ľudstvo rozvíja bez obmedzenia, kedy si všetci chcú čo najviac užívať s minimálnou investíciou a na úkor druhých ľudí, tým viac sme v rozpore a čelíme prírode, ktorá je založená na opačnom princípe, na princípe nezištného dávania, teda altruizmu.

Keď sa vývoj ľudstva vychýli z harmónie s prírodou, potom príroda sama vykoná korekciu nášho vývoja. Takáto korekcia prírody sa prejavuje v mnohých podobách, napríklad ako tsunami, hurikány, teroristické útoky, vojny, vírusové a iné epidémie. Tieto korekcie prebiehajú aj na osobnej úrovni každého človeka, ktorého egoistické správanie je tiež potrebné zo strany prírody korigovať. Korekcia sa môže prejaviť chorobami, rozvodmi, rozpadmi rodín atd.

Preto všetky vzostupy a pády, teda korekcie, ktoré ľudstvo celé stáročia prežíva, sú dôsledky nesúladu medzi rozvojom ľudstva egoistickou cestou a "altruistickou" prírodou. Inými slovami medzi túžbou prijímať pre seba a túžbou odovzdávať byť altruisticky zapojený do systému prírody.

Výsledkom všetkých korekcií zo strany prírody je následné "zmäkčenie" nášho egoizmu a pokus o vzájomné spojenie, zjednotenie medzi ľuďmi. A touto "pomocou" nás príroda harmonizuje a približuje k jej vlastnosti odovzdania a altruizmu.

Ako tento proces prebieha?

Čo v nás príroda vyvolá, pokiaľ nastane nejaká katastrofa, napríklad vírusová epidémia alebo niekde udrie tsunami? Ľudia z celého sveta, ktorí sa do tej chvíle zaujímali len sami o seba, sa spoja a vzájomne si pomôžu odstrániť či zmierniť následky katastrofy. A to je presne to, čo bolo cieľom prírody, ktorá túto "korekciu" nášho vývoja vyvolala - donútila nás spojiť sa, pomôcť si a tým sa dostať do harmónie s ňou samotnou.

Najsilnejším prejavom nášho ega je odmietnutie vzájomného spojenia. Ak sa budeme snažiť oddeliť sa od seba navzájom, izolovať sa, príroda potom udrie niekoľkonásobne intenzívnejšie.

Môžeme pokračovať až do bodu, kedy katastrofy a všetky mimoriadne udalosti budú tak drastické, že ľudia pochopia, že máme jedinú možnosť, jedinú cestu - spojiť sa, žiť v prospech spoločnosti ako celku, pretože inak neprežijeme.

Sme spojení

Všetci ľudia navzájom a tiež ako súčasť prírody sme súčasti jedného integrálneho celku, len to tak zatiaľ nevnímame. Systém prírody svojím správaním neustále ovplyvňujeme. Ak budujeme vzájomné spojenie, teda rokujeme v prospech celku, potom príroda reaguje pozitívnym spôsobom. Ak sa nespájame, rozvíjame svoje ego a žijeme na úkor druhých, potom nás príroda pomocou korekcií usmerňuje.

Koronavírus sa objavil v Číne, pretože práve tam je vláda, ktorá potláča ľudské práva a vykorisťuje svojich obyvateľov. Rozšírenie koronavírusu do celého sveta je jasným odkazom prírody: "Musíme napraviť naše medziľudské vzťahy, sme spojení a nikto sa pred ničím neskryje. Odcestovať na Mars, zamknúť sa v odolných bunkroch, nič z toho nám nepomôže."

Všetci sme súčasti prírody, jedného integrálneho systému, a musíme sa správať podľa prírodných zákonov, či chceme alebo nie.

Našťastie nemusíme čakať, až prídu ešte väčšie krízy, väčšie korekcie, v dôsledku ktorých sa spojíme. Môžeme sa prebudiť a začať pracovať na vytvorení skutočného spojenia medzi ľuďmi a to tým, že aktivujeme v prírode pozitívnu silu, ktorá všetko napraví. Potom nebudú krízy, vírusovej nákazy, žiadne korekcie.

Celá spoločnosť môže dosiahnuť skutočné šťastie, lásky, slobody a mieru. Rozhodnutie je na nás, návod máme a korekcia snáď viedli k nášmu dostatočnému poučenie ... Všetci, ktorí nechcú čakať na ďalšie korekcie zo strany prírody, môžu začať pracovať na pozitívnom spojení s ostatnými pomocou metodiky spojenia, ktorá sa nazýva "autentická Kabala".