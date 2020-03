Najväčšie zjednotenie ľudí z celého sveta

To bol kabalistický kongres v Izraeli. Udalosť roka v číslach - 3 dni, 5000 účastníkov zo 150 krajín, preklady do 26 jazykov a ďalších 3000 sledujúcich z celého sveta.

Študenti z celého sveta sa spoločne stretli, aby pracovali na vytvorení spojenia medzi sebou, ktoré vedie k pozitívnemu ovplyvneniu vývoja sveta vďaka "prebúdzaniu" spojenia a lásky, teda pozitívnej sily v prírode.



Čo je vlastne autentická Kabala?

Možno ste už počuli o Kabale a hviezdach, Kabale a mágiu, či ďalších desiatkach spojení s Kabalou a ..., tak to je všetko presne to, čo Kabala nie je :)



Autentická Kabala, ktorej zdroj pochádza zo starobylého Babylonu, je veda, ktorá vysvetľuje, akým spôsobom funguje príroda, teda celok reality, ktorý nás obklopuje a my sme jeho súčasťou. Vysvetľuje nám, ako sa do tejto reality zapojiť správnym spôsobom a byť v harmónii medzi prírodou a ľuďmi. Všetci sme súčasťou prírody, jedného prepojeného, integrálneho systému a máme dve možnosti ako v ňom byť - pôsobiť.



Tá prvá možnosť je skrze ego. To je súčasný vývoj ľudstva, kedy sa vyvíjame skrze ego, na úkor prírody a druhých ľudí, čo vedie k neharmonickému zapojeniu do tohto systému. Príroda potom následne vykonáva korekcie nášho vývoja skrze prírodné katastrofy, vírusy, vojny a ďalšie, tak aby späť nastolila harmóniu.



Druhá možnosť je vytvoriť správne spojenie medzi ľuďmi a prírodou. Stať sa jej súčasťou bez nutnosti korekcií, ktorými teraz v prvom rade ako ľudstvo prechádzame. Ak vás zaujíma, ako funguje táto realita, kladiete si otázky: Čo je zmyslom života, čo bude po živote a ďalšie, autentická Kabala vám prinesie odpovede, poskytne návod na túto druhú, rýchlu a bezbolestnú cestu životom.



Pre koho je vhodná?

Metóda spojenia, ktorú Kabala vysvetľuje, je praktickým návodom, ako sa my ľudia môžeme spojiť bez ohľadu na rozdiely medzi nami, či už politickými, kultúrnymi, náboženskými či sociálnymi. Netreba nikoho a nič meniť, musíme iba napraviť naše medziľudské vzťahy. Preto, najmä v dnešnej dobe kríz, šíriacich sa vírusov a ďalších negatívnych korekcií zo strany prírody voči ľuďom, je potrebné vytvoriť pozitívnu silu skrze spojenie medzi ľuďmi pre nápravu.

To je to, o čo sa študenti Kabaly po celom svete snažia - šíriť metódu spojenia a lásky medzi ľuďmi.

kabala kongres Izrael 2020 (Vladimir Bohm)