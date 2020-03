S Elonom Muskom na Mars. Ale prečo?

Elon Musk oznámil, že do roku 2050 chce dopraviť milión ľudí na Mars. Ako vždy predstaví svoju víziu, ktorá je fantastická, pre väčšinu ľudí úplne nereálne ju vykonať, a potom ju splní.

Buduje najväčšie továrne na výrobu áut v rekordnom čase, posiela satelity do vesmíru a mnoho ďalšieho.

Otázkou je, či bude vyslanie ľudí na Mars pre ľudstvo prínosné a ako?

Bohužiaľ, pristátie či osídlenie Marsu nebude mať pre vývoj ľudstva žiadny prínos. Ba naopak, len odvedie našu pozornosť od skutočného cieľa, ktorý máme tu na Zemi, priamo medzi sebou navzájom. Prečo nám cesta na Mars v ničom nepomôže?



Celý historický výskum Vesmíru, či už cieľ dosiahnutia prvého letu do Vesmíru či prvého pristátia na Mesiaci, bol neustály mocenský, egoistický boj o to, kto bude prvý a akú z toho bude mať výhodu. Ihneď po dosiahnutí vesmírnych cieľov sa testujú nové technológie na vojenské účely, teda všetko opäť z cieľom získať nadvládu nad ostatnými.



V posledných rokoch sa na dobývanie Vesmíru pridala vesmírna turistika. Pre tých najbohatších ako zážitok pozrieť sa na Zem z výšky a zaobstarať si pár fotografií.



Výskum Vesmíru a jeho dobývanie neprinieslo pre zlepšenie života na Zemi prakticky nič. Vojnové konflikty eskalujú po celom svete, veľká časť ľudstva bojuje o prežitie a my sa nachádzame v dobe neustálych kríz a ekonomických problémov, pre ktoré sa predpokladá ďalšie eskalácia.



Elon Musk nás s veľkou pravdepodobnosťou naozaj dopraví na Mars. Dopraví nás tam, ale takých, akí sme teraz tu na Zemi. Egoistickí, so záujmom získať výhody pre seba samého často a pokojne na úkor druhých. Všetky problémy, ktoré sme spôsobili tu na Zemi od vojnových konfliktov až po ekologické katastrofy, by sme následne urobili aj na Marse alebo kdekoľvek inde.

Nepomôže nám cestovať na iné planéty

Bola nám daná k dispozícii tá naša, aby sme na nej naplnili účel, zmysel existencie ľudstva, aby sme sa vzájomne spojili nad všetkými rozdielmi a žili v harmónii medzi sebou a prírodou. To je cieľ, ku ktorému by sme mali upínať svoju pozornosť a venovať mu maximálnu energiu - napraviť medziľudské vzťahy. Potom budeme mať všetko, čo potrebujeme tu, na našej planéte, a nebudeme to musieť hľadať na Marse či inde vo Vesmíre.