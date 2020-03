Koronavírus - medzník vývoja novej spoločnosti

Je prirodzené, že súčasný vývoj udalostí v súvislosti s koronavírusom v nás vyvoláva emócie strachu, bezmocnosti, odmietnutia a túžbu po prežití. V skutočnosti sa jedná o stav zrodenia a vývoj novej spoločnosti.

Posledná generácia

Podľa múdrosti vedy Kabaly sa práve teraz ľudstvo dostáva do vývojového štádia nazývaného "Posledná generácia". Posledná nie z hľadiska fyzického, čo by mohlo evokovať zánik ľudstva - vymretie, ale posledná z hľadiska egoistického vývoja ľudstva. Súčasný stav spoločnosti, ktorý je založený na sebectve a záujme každého predovšetkým o seba sama so prostredníctvom koronavírusu blíži ku koncu.

Nová generácia bude založená na novom paradigmate jednoty a vzájomnej zodpovednosti. Zmení sa motív konania každého človeka a celej spoločnosti z primárneho "získavať pre seba a na úkor druhých" na harmonické paradigma celej prírody "starať sa o druhých a žiť v prospech spoločnosti".

Vytvorenie novej spoločnosti, význam slova kríza

Súčasný stav je samozrejme právom označovaný ako kríza. V starovekej hebrejčine sa povie slovo kríza "Mashber" a má zároveň význam "zrodenia". Navyše bola Mashber v staroveku špeciálna stolička, na ktorej sedela žena, kým neporodila.

Preto je súčasná kríza zmenou - prerodom celej spoločnosti do nového stavu a koronavírus je prostriedkom tejto zmeny. Z hľadiska vývoja spoločnosti je to ďalší a posledný medzník, ku ktorému nás príroda od samotného počiatku smeruje.

Za pár rokov v predmete s názvom "dejepis" pribudne k medzníkom vývoja ľudstva, ako boli pravek, starovek, stredovek, novovek, moderná spoločnosť, označenie "poslednej generácie zrodená skrze koronavírus".

Výber dĺžky zrodenia a intenzity bolesti je na nás

Systém prírody, v ktorom žijeme a sme jej súčasťou, na nás pôsobí pomocou prírodných síl a zákonov. Vedie ľudstvo celý čas k cieľu, ktorým je zmeniť náš egoistický prístup k životu, k ľuďom, k prírode a začať sa správať altruistické, žiť harmonicky s prírodou a ostatnými ľuďmi v prospech celej spoločnosti

K tomuto cieľu sme postrkovaný už niekoľko tisíc rokov. Vojny, tsunami, kríza, to všetko nás smeruje k vytvoreniu nového systému fungovania spoločnosti. V posledných dňoch sme dostali jeden z posledných stimulov k zmene nášho prístupu, k náprave, k znovuzrodeniu. Ak začneme intenzívne pracovať na vytvorení pozitívneho spojenia s prírodou a medzi ľuďmi navzájom, koronavírus uberie na intenzite, až úplne zmizne (nájde sa rýchlo vakcína). Ak sa touto cestou nevydáme, je toto všetko len začiatok a môžeme čakať podstatne horšie vírusovej mutácie.

Príroda nás skrátka donúti urobiť zmenu. Len na nás je, či to bude rýchly a bezbolestný proces, alebo komplikovaný a veľmi bolestivý pôrod. Výsledok bude stáť samozrejme za to. Zrodí sa nová podoba spoločnosti, ktorá prinesie šťastie, harmóniu a naplnenie pre všetkých. Rozdiely budú odstránené a rovnako tak utrpenie medzi ľuďmi, ktoré teraz vznikajú kvôli nášmu egoizmu a samoľúbim záujmom.

