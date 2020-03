Finančná pomoc ľuďom od štátu? Áno, ale spolu so vzdelávaním.

Prísne opatrenia karantény, ktoré vlády po celom svete zaviedly, majú nielen pozitívny vplyv na obmedzenie šírenia koronavírus, ale aj negatívny dopad na finančnú situáciu občanov. Vlády si celkom iste zaslúži pochvalu za pomoc po

Podporuju dokonca aj živnostníkov. Čo sa ale stane, keď prídu ľuďom peniaze na účty zdanlivo len tak, ako podpora?

Dostať peniaze, pritom byť doma a nemusieť nič robiť je celkom iste lákavá predstava. Kto by to nechcel? Ale pre občana a spoločnosť je toto deštruktívny prístup. Ak človek získa peniaze bez toho, aby vyvíjal nejakú činnosť, môže sa dostať do bodu, že nebude vedieť, ako naložiť so svojím voľným časom. A nielen to.

Ak človek nevidí v živote každý deň cieľ a zodpovednosť, môže mať pocit, že sa stáva nadbytočným a nepotrebným pre spoločnosť, čo môže skončiť katastrofou. Psychické problémy, depresie, samovraždy či veľa šialených strelcov vo svete malo ako spoločného menovateľa stratu zmyslu života, každodennej práce, pocitu potrebnosti a zapojenie sa v spoločnosti.

História ukazuje nielen negatívne príklady ľudí, ktorí prišli o prácu či o rodinu, ale aj zdanlivo šťastné udalosti v životoch tých, ktorí získali peniaze bez vlastného pričinenia. Dedičstvo alebo výhry v lotériách často vzali ľuďom prácu, dennú rutinu a vedomie dôležitosti pre spoločnosť, takže v konečnom dôsledku veľa z týchto šťastlivcov skončilo zle.

Určite nám nehrozí za štátne peniaze dva roky prázdnin a bezstarostnosť, ale spolu s finančnou pomocou by mala prísť k ľuďom i možnosť nového vzdelania. Naučiť ľudí, ktorí sú teraz doma a bez práce, ako sa zapojiť do spoločnosti v období po koronavíruse, ukázať im nové princípy vzťahov, ktoré v spoločnosti budú musieť vzniknúť, aby sme súčasnú krízu prežili bez následkov - to všetko je dôležité rovnako ako štátna finančná pomoc.

Cestou zabezpečenia vyššie uvedeného by mohlo byť napríklad obdržaní finančnej podpory spolu s odkazom - webovou adresou zrozumiteľného videokurzu, ktorého úspešným absolvovaním by vznikol nárok na ďalšie finančný príspevok od štátu.

Prijaté finančné prostriedky a s nimi spojené vzdelanie a nové zručnosti by sme mali po skončení súčasnej krízy spoločne uplatniť na dosiahnutie konkrétneho cieľa, ktorým bude spoločnosť fungujúca v harmónii s prírodou a vznik správneho prepojenia medzi všetkými ľuďmi, tak, aby každý mohol žiť život naplnený na všetkých jeho úrovniach.

Aké kurzy a znalosti by ste uvítali a čo sami môžete ponúknuť?

Než príde nové vzdelanie od štátu, môžeme začať sami ponúkať informácie a vzájomne sa cez internet vzdelávať napr. pomocou videokurzov. Aké kurzy by ste chceli absolvovať a aké znalosti môžete odovzdať druhým? Napíšte do komentárov!