Princ Charles, Tom Hanks… keď ani bohatstvo a sláva nepomôžu

Čo majú spoločné Princ Charles, Tom Hanks, Idris Elba, Plácido Domingo, herečka Debi Mazar, moderátor Andy Cohen alebo Bond Girl Olga Kurylenko? Bohatstvo a slávu. Avšak ani jedno z toho je neuchránilo pred koronavírusom. Prečo?

Pozastavená letecká prevádzka, ľudia uzavretí vo svojich domovoch, v mnohých krajinách zákaz vychádzania, kolabujúce trhy a ekonomiky sveta v čoraz väčších problémoch.

Exponenciálny nárast nakazených, preťažené nemocnice a pohrebné služby nezvládajúce nápor tých, ktorí boj s koronavírusom prehrali.

Toto všetko sa nevyhýba žiadnej krajine ani zvučným menám VIP osobností, ľuďom o ktorých by sme si mohli myslieť, že majú prostriedky na účinnú ochranu pred pandémiou.

Príroda nám ukazuje prepojenie a rovnosť nás všetkých

Bohatstvo, sláva, spoločenské postavenie, uznanie a množstvo ďalších spoločenských či ekonomických hodnôt, ktoré sme definovali, sa teraz búra ako domček z kariet. Stovky rokov vznikali politické, mocenské či iné riadiace štruktúry, a to všetko sa teraz ako mávnutím prútika vďaka koronavírusu postupne rúca. Vlastne sa nie je ani čomu čudovať.

Vývoj našej spoločnosti začal a pokračuje v rozpore s prírodnými princípmi. Celá naša realita je postavená na rovnosti, harmónii spojenia všetkých častí celku do jedného vyváženého integrálneho systému. Všetko je navzájom spojené a každý prvok musí fungovať v prospech celku.

V prírode nie je niečo dôležitejšie viac a niečo menej. To len ľudská spoločnosť, rozvíjajúca sa skrze naše egá, ktorá stavia do popredia záujmu seba a získanie výhod nad ostatnými pre svoj vlastný prospech, nás rozdeľuje. Slávni, bohatí, privilegovaní, VIP, chudobní, nedôležití, Postrádateľní atď.

Túto "hru" nám príroda tolerovala dosť dlho, ale teraz hra končí. Zákon prírody o rovnosti a harmónii platí pre všetkých, vždy a vo všetkom. Všetci žijeme na rovnakej planéte a musíme dodržiavať prírodné zákony, nemôžeme si vymýšľať svoje. Preto koronavírus spôsobuje takú paniku, nikto sa neschová do bunkrov, na žiadne izolované ostrovy.

Máme príležitosť pochopiť odkaz od prírody a zmeniť svoje správanie. Opustiť sústredené správanie na seba a zamerať sa na potreby druhých. Tak, ako sa správame k členom svojej rodiny, rovnakým spôsobom sa musíme správať k svojim susedom, ku všetkým ostatným ľuďom. Utópia? Možno to niekomu tak znie, ale budeme vo svojich domovoch "sedieť" tak dlho, kým nepochopíme, že nastal čas zmeniť sa. Zmeniť náš prístup k prírode a k sebe navzájom. Len tak budeme môcť pokračovať v živote na našej planéte. Nejde o to, kto je slávny, bohatý, ide o to, ako pomôcť druhým ľuďom a ako žiť v prospech celej prosperujúcej spoločnosti.

Paradigma doby sa menia. Pôvodný: "Hlavne nech sa mám dobre ja" na "Keď bude spoločnosť prosperovať a každý sa mať dobre, potom sa budem mať dobre aj ja".