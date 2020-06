Čo znamená, že sme posledná generácia?

Kabalisti, teda ľudia, ktorí študujú vedu o zmysle a cieli života človeka uvádzajú, že sa nachádzame v takzvanej poslednej generácii.

Označenie poslednej generácie nemá nič spoločné so žiadnymi čiernymi scenármi o konci sveta či zániku civilizácie. Čo to znamená?

Posledná generácia je označenie pre posledný vývojový stupeň človeka na našej súčasnej úrovni, teda na egoistickom základe, keď každý koná vo svoj prospech na úkor druhých ľudí, čo je príčinou všetkých ťažkostí, nešťastia a katastrof na zemi.

Sme generáciou, ktorá vstupuje do obdobia, kedy prostredníctvom rôznych tragických míľnikov, ako boli a sú najrôznejšie vojny, krízy a teraz koronavírus, máme možnosť uvedomiť si, že, preto, aby sme ako ľudstvo prežili, musíme zmeniť svoj prístup k ostatným ľuďom, spoločnosti a prírode. Na miesto egocentrického záujmu o seba a vlastné záujmy sa musíme zmeniť, začať žiť v prospech spoločnosti a vytvárať si v nej dobré vzťahy medzi sebou.

Teraz prostredníctvom udalostí, ktoré spustil koronavírus vstupujeme do tejto etapy. Sme poslednou generáciou a zároveň sa staneme prvou generáciou, ktorá bude budovať medziľudské vzťahy na vzájomnej zodpovednosti a láske medzi ľuďmi.

Spôsob, ako to dosiahnuť nie je ťažké si predstaviť, navyše ho každý z nás má vo svojom vnútri. Mudrci povedali: "Miluj blížneho svojho ako seba samého". Ako to však prakticky každý deň naplniť, ako to urobiť, ako sa zmeniť? Predstavte si, že naše budúce vzťahy medzi sebou budeme vytvárať a k ľuďom sa budeme správať tak, ako sa správame k našim najbližším, našej rodine, našim deťom.

Zmena na tento nový spôsob života príde postupne a záleží len na nás či to bude cesta priama a bezbolestná alebo pomalá a strastiplná. Teda buď sami začneme meniť svoje správanie k druhým ľuďom a k prírode podľa vyššie uvedeného princípu "Miluj blížneho svojho ako seba samého" alebo sa nebudeme chcieť meniť a príroda nás sama k zmene pomocou ďalších koronavírusov, prírodných katastrof či vojen postrčí.

Cieľ je daný, výber cesty je na nás ...