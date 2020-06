Kde je naša slobodná vôľa?

Čo sme ako ľudstvo ešte nevyskúšali? Mali sme kráľov, cisárov, vládcov, tyranov, premiérov aj prezidentov. Vyskúšali sme komunizmus, kapitalizmus, nacizmus, socializmus, liberalizmus i demokraciu.

A čo je výsledkom všetkých týchto pokusov?

Zničená planéta, ekologické katastrofy, finančné a vládne krízy a hladujúci ľudia nielen v rozvojových krajinách. Aj sme pokročili? Áno, ak hovoríme pokrok tomu, že ľudia vo vyspelých krajinách sedia doma zamknutí za dverami s rúškom na ústach, pripojení k internetu a majú strach vyjsť von, potom sme teda pokročili, ale kam?

Pomáhali nám lídri, psychológovia, psychiatri, dokonca sme začali aj meditovať a snažili sa byť duchovní, ale skrátka nič z toho nepomohlo, prečo?

Nemáme kontrolu nad našimi životmi a slepo sa rozvíjame pod tlakom nášho ega. To chce viac a viac pre seba a na úkor ostatných. Dokonca sme si toho aj vedomí, že vývoj nám cez ego ubližuje, ale nemôžeme si pomôcť, neustále pokračujeme v zabehaných koľajach. Všetky pokusy o nápravu ega stroskotali. Ego, teda negatívnu silu v nás egom nepotlačíme. Je to, ako by sme sa pokúšali horiaci benzín hasiť ďalším benzínom.

Máme jedinú šancu, teda slobodnú voľbu obrátiť sa k rozvíjaniu pozitívnej sily. Pozitívna sila sa však nenachádza v nás samotných, nachádza sa v prírode, v systéme okolo nás. Preto príroda dokáže postupne napraviť akékoľvek ekologické katastrofy, ktoré človek spôsobil, späť do pôvodného harmonického a fungujúceho stavu. Ako funguje táto pozitívna sila prírody?

Funguje na princípe prepojenia všetkých jej častí: kamennej, rastlinnej a živočíšnej do jedného harmonického celku, keď každý prvok je zapojený a prospieva tomuto celku, prírode. Tak sa rozvíja pozitívna sila okolo nás.

Naše životy, sociálne väzby a spoločnosť je teraz postavená na negatívnom egoistickom (sebeckom) základe, a preto ľudstvo trpí. Naša slobodná voľba je práve v tom, začať alebo nezačať, vytvárať vzťahy a celú spoločnosť, nie na egoisticky oddeľujúcom princípe, ale na pozitívnych princípoch spojenia, podľa zákonov prírody. Namiesto seba, egoistického záujmu o seba a pre seba, mať záujem o druhých, o prospech ostatných ľudí.

Vo chvíli, keď začneme vytvárať pozitívne vzťahy medzi ľuďmi, dôjde k náprave všetkých súčasných katastrof a utrpenia, ktoré sú dôsledkom nášho vlastného sebeckého správania. V tom je naša slobodná vôľa, ktorú každú sekundu každý z nás robí.