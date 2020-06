Univerzálny základný príjem všetkým ľuďom - bude Španielsko priekopníkom?

V súvislosti s dôsledkami koronavírusu, Španielska vláda aktuálne zvažuje zavedenie univerzálneho základného príjmu (ďalej len UZP) pre všetkých ľudí. Čo to v praxi znamená?

Každý človek by dostával mesačne od vlády finančnú čiastku, ktorá by mu stačila na pokrytie základných životných potrieb, teda platieb za jedlo, bývanie, energie a zdravotnú starostlivosť. Myšlienka konceptu UZP nie je úplne nová a už bola napríklad testovaná aj vo Fínsku. Je tiež dlhšiu dobu predmetom mnohých diskusií ekonómov aj podnikateľov, či sa môže jednať do budúcnosti o nový koncept ekonomiky.

Utópia alebo nový sociálny model?

V súčasnej dobe sa blíži kríza obrovských rozmerov. Hlavné odvetvia, ktoré boli zasiahnuté Koronavírusovou krízou, spôsobí obrovskú nezamestnanosť a tým výpadok príjmu veľkej časti obyvateľstva každej krajiny. Vlády po celom svete budú musieť hľadať riešenia, ako poskytnúť základné životné potreby pre všetkých ľudí, a preto UZP môže byť vhodným riešením. Lenže, dať ľuďom peniaze len tak by viedlo k ešte väčšej sociálnej kríze, pretože by tým vzala vláda ľuďom túžbu a nutnosť čokoľvek robiť. O tom okrem iného svedčí súčasný sociálny systém založený na dávkach, ktorý nikoho nemotivuje čokoľvek robiť a ľudia radšej využívajú dávky ako sa len dá. To je najhorší možný scenár, kedy ľuďom prichádzajú peniaze bez nutnosti čokoľvek robiť a rásť, ako osobne, tak i profesne.

Riešením je UZP plus povinné vzdelanie

Dať ľuďom peniaze v rámci UZP by malo byť naviazané, podmienené ich účasťou na celkom nových vzdelávacích programoch. Každý človek by mal nastúpiť, denne študovať a potom sa aj aktívne podieľať na budovaní vzdelávacieho systému, ktorý bude učiť ľudí, ako žiť v novej dobe po koronavíruse. Svet a ekonomika bude celkom iná. Zmizne nadprodukcia zbytočných vecí a služieb, čo tvorí viac ako 70% celkovej svetovej produkcie.

Ľudia sa vďaka koronavírusu začnú zaujímať o skutočné hodnoty dôležité pre život, a to všetko prinesie úplne zásadné zmeny pre spoločnosť a na to by mali reagovať naše sociálne a ekonomické systémy. Preto je treba vybudovať úplne nový vzdelávací systém, ktorý bude ľudí učiť skutočné hodnoty dôležité pre život, vychádzajúce zo základného princípu prírody, kedy všetko, čo je v spoločnosti urobené, musí byť jednotlivcom urobené iba v prospech celej spoločnosti, nie v prospech jednotlivca.

Potom má použitie UZP opodstatnenie a šancu na úspech, lebo bude podporovať systém pre vzdelanie a rozvoj ľudí, budovanie novej spoločnosti postavenej na nových základoch vzájomnej zodpovednosti a prepojenie, tak ako je postavená celá príroda, celý systém, v ktorom žijeme.