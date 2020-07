Dôvod nepokojov v USA, alebo prečo nenávidíme odlišnosti a ako to vyriešiť?

Pokračujúce nepokoje v USA ukazujú skutočnú egoistickú vlastnosť ľudskej povahy, ktorá vyplýva z prirodzenosti mať rád len seba a odsúdiť akúkoľvek odlišnosť.

K rozpoznaniu tohto zlého sklonu nemusíme chodiť až do Ameriky, kde sa práve ukazuje v plnej miere, ale môžeme sa pozrieť na bežné ľudské chovanie.

Ideme len tam, kde sa máme dobre a ostatní ľudia sú rovnakí alebo sa chovajú podobne.

Ľudia sa zhlukujú do skupín, pracovných alebo záujmových podľa jednoduchého egoistického výberu: „ Ak z toho niečo mám, tak sa spojím s druhým, či sú benefitom peniaze, zábava, nejaký úžitok alebo potešenie. Takto vytvárame v dnešnej dobe sociálne skupiny .

Čo je odlišné od nášho záujmu, pohľadu či spôsobu života máme tendenciu kritizovať, odmietať alebo sa tomu vyhnúť a sme ochotní odlišných ľudí aj napadnúť. A to len aby došlo k ochrane nášho názoru a pohodlia. To je však nepochopenie života a prírody, ktorá je naopak založená na pestrosti, na rozdieloch a ich spojenie postavenia.

Dôležitosť rozdielov medzi ľuďmi

Príroda nič neurobila zbytočne a už vôbec nie zle. Rozdiely medzi ľuďmi vo viere, farby pleti, mentalite, záujmoch, to všetko je potrebné pre správny vývoj ľudstva. My nemáme nikoho odsudzovať ani pretvárať, ale našou úlohou je pochopiť fungovanie prírody a podľa jej princípov sa správne spájať medzi sebou.

Spojenie nie je, keď potláčame niekoho a nútime mu vlastné názory a naše správanie. Správne spojenie môžeme dosiahnuť len v prípade, keď sa povznesieme nad svojou egoistickou podstatou a miesto odsúdenia druhých ich začneme rešpektovať, vtedy sa obe strany spoja nad svojim egom.

Spojiť sa, ale prečo?

Pokiaľ vytvoríme správne spojenie medzi ľuďmi aj s ich rozdielmi, potom toto spojenie môžeme využiť k úžitku a rozvoju celej spoločnosti, v ktorej žijeme. Napríklad v spomínanej Amerike sú štyri etnika, ktoré pokiaľ by každé zvolilo svoje odlišnosti a spojili sa rozdiely medzi sebou v prospech Ameriky, umožnili by Amerike opäť stáť sa najsilnejším štátom sveta.

Čím väčšie rozdiely sú medzi ľuďmi, tým lepšie

Máme tendenciu hľadať rovnako naladených a zmýšľajúcich ľudí a s nimi sa spájať. Tým však vytvárame veľmi slabé spojenie. Prečo je príroda taká silná? Pretože vždy spája dva protiklady. Napríklad elektrina. Keď vezmeme zdroj energie a pripojím spotrebič, tak, čím väčší je rozdiel medzi + a -, tým väčší výkon nám dá spotrebič. Je predsa rozdiel vzniknutého výkonu medzi napätím 1,5 V a 380 V.

V súčasnosti sú všetky nepokoje a protesty vďaka tomu, že sa ľudia nie len v USA nespájajú správnym spôsobom. V praxi to znamená, že + a – ide do skratu a výsledkom sú protesty, nepokoje, vraždy atd. Keď pochopíme, že protiklady medzi ľuďmi nemáme odsudzovať, ale správne ich spojiť, potom dosiahnem obrovský výkon celého ľudstva. A ten namiesto toho, aby išiel do skratu, ako to je v tomto období, môže spojením protikladov vytvoriť obrovskú pozitívnu silu, ktorá napraví všetky problémy v súčasnosti a povedie k rozvoju blahobytu pre všetkých.

Riešenie je vo vzdelaní

Žiadna policajná represia, žiadne politické riešenie, ani ústupky a sľuby, nič z dlhodobého hľadiska nevyrieši problémy dnešnej doby. Zdrojom problémov je totiž nepochopenie základných princípov fungovania prírody, podľa ktorej sa musia ľudia spojiť a naučiť pracovať a žiť v prospech spoločnosti, v žiadnom prípade nie vo vlastný prospech.

Musíme začať reformovať súčasné fungovanie spoločnosti. Zaviesť nový typ vzdelávania a učiť sa na všetkých rovinách, od detí v školách, až po kurzy dospelých. Ako funguje systém – príroda, sme súčasťou a máme vysvetľovať všetkým, čo od nás chce. Celé ľudstvo sa musí naučiť, ako sa máme správne spájať, ako rešpektovať druhých a ako sa snažiť využiť výhody našich rozdielov pre dobro spoločnosti. Len týmto spôsobom dosiahneme fungujúcu spoločnosť a zabezpečíme plnohodnotný život všetkým ľuďom. Musíme vytvoriť správne spojenie medzi ľuďmi a prírodou. Zaviazala nás k tomu príroda. Je len na nás, či to urobíme vedome a dobrovoľne, alebo nás tam príroda pomocou katastrof , koronavírusu 2, či 3 pomaly a bolestivo nasmeruje.