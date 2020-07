Podnikanie v postkoronovom čase, aké urobiť zmeny, aby prosperovalo?

Koronavírus mení všetko, už nikdy sa nevrátime do starých koľají v žiadnej oblasti nášho ľudského života.

Koronavírus ako biologický program prírody nám ukázal, ako sme celosvetovo všetci prepojení do jedného celku a vzájomne závislí jeden na druhom. To, čo sa dnes stane v Amerike ovplyvní zajtra aj nás. Už nemôžeme byť ľahostajní nikde a k ničomu, sme na sebe všetci celosvetovo závislí a zodpovední zároveň. Ako sa to dotýka podnikania a bussinesu?

Koniec konkurencie, súťaženie a podnikanie len pre generovanie zisku

Všetky súčasné modely podnikania sú postavené na konkurencii. Teda byť lepší ako druhí, urobiť lepšie výrobky, viac predávať, viac získať, poraziť konkurenciu. Väčšina spolupráce v podnikaní slúži len na to, aby niekto vytvoril zisk a vyhral nad druhým.

To je úplne proti zákonom prírody. V prírode spolupracujú všetky jej časti v prospech fungovania celku. Pozrime sa na ľudské telo, každá bunka, každá inštitúcia pracuje v prospech celého tela. Preto teraz budeme svedkami toho, ako postkoronová doba všetky takto zlé orientované bussinesy postupne eliminuje. Každé podnikanie, ktoré nebude vychádzať zo základu fungovania prírody, teda zo spolupráce v prospech celku spoločnosti, postupne zmizne.

Nové podnikanie, orientácia na skutočnú spoluprácu a v prospech všetkých

Ak chcete, aby vaše podnikanie rástlo, tým hlavným a jediným meradlom úspechu musí byť, aby služba či výrobok skutočne pomáhal ostatným ľuďom, nie primárne preto, aby firma generovala zisk pre pár jedincov. Je potrebné pochopiť, že nie je potrebné generovať prehnané zisky, ale len zodpovedajúci príjem pre zaistenie a rast podnikania.

Postupne začne tiež miznúť z našich životov aj pojem konkurencie. Ak niekto robí niečo lepšie ako druhý, nie je potrebné s ním bojovať, snažiť sa byť lepší, poraziť ho, ale naopak konkurenciu privítať a začať robiť to, čo môže urobiť naše podnikanie efektívnejším pre druhých. Spolupráca medzi firmami sa zmení z cieľa spolupracovať, aby potlačili, porazili konkurenciu alebo len viac zarobili pre skutočnú spoluprácu, aby zákazník získal čo potrebuje.

Končí posledná kapitola kapitalizmu a nastupuje nová doba

Túto zmenu môžeme vďaka postkoronovým udalostiam teraz pochopiť a začať tieto zmeny v podnikaní sami vykonávať. Alebo sa môžeme držať zabehnutých princípov a snažiť sa len zarábať, potom budeme svedkami toho, ako sa podnikanie rozpadáva a všetko pôjde bolestivejšou cestou. Tak ako tak, éra firiem pre obyčajný zisk, éra egoistickej spolupráce mieri ku koncu. Píše sa posledná kapitola kapitalizmu a otvára sa nová kapitola globálneho prepojenia, ekonomiky, ktorá slúži všetkým ľuďom na zabezpečenie potrebného a plnohodnotného života.