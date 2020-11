Technológie máme špičkové, teraz nám zostáva jediné: Naučiť sa žiť ako ľudia.

Vývoj technológií a techniky ide skokom dopredu. Počítače, internet, autá - to všetko dosahuje špičkovú úroveň. Mobily už majú dokonca štyri foťáky a osem procesorov.

Čo dnes skutočne potrebujeme pre šťastný život? Sú to ďalšie verzie mobilov s desiatimi foťákmi a dvadsiatimi procesormi?

Technologický rast nie je cieľ

Zamerali sme sa na technologický vývoj a dúfali, že nám prinesie posun. Na jednej strane máme špičkové výrobky a techniku ​​pre náš život, na strane druhej sa však kvalita našich životov nezlepšila, možno skôr naopak.

Super modernými autami uviazneme v zápche pri ceste do práce, v ktorej musíme stráviť celý deň, aby sme boli schopní zaplatiť všetky účty nielen za naše technologické hračky, ktoré zase za rok či za dva budú staré a budú chcieť obmenu.

Prínos techniky a všetkého čo robíme, by sa dal jednoducho merať kvalitou a spokojnosťou našich životov. Ak sa pozrieme na dianie vo svete a aj u nás, nezdá sa, že by nás technologický vývoj posunul ku šťastiu. Ekonomické, politické a hlavne sociálne krízy po celom svete nenaznačujú šťastný vývoj a prognózy do budúcnosti.

Späť do jaskyne? Samozrejme že nie

Vývoj nových špičkových technologických výrobkov nám skrátka viac šťastia do života neprinesie. Chvíľková radosť z nového telefónu rýchlo pominie a človek sa zase vracia do svojho života a začarovaného kruhu - práca, účty, starosti o prežitie a bezpečnosť rodiny. Je to aj váš príbeh?

Čo nám prinesie radosť a šťastný život?

Je to vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi ľuďmi, vytvorenie skutočného spojenia. Tak, ako sme sa pred desiatkami rokmi pustili do technologického vývoja, dnes sa musíme pustiť do skutočného vývoja našich medziľudských vzťahov, aby sme sa naučili žiť ako ľudia.

Techniku nemusíme zahadzovať a sťahovať sa zpäť do jaskýň. Musíme pochopiť, že má byť iba prostiedkom k tomu, aby sme sa skutočne zblížili a mohli mezi ľuďmi budovať úprimné ľudské spojenie.