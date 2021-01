Koniec športu a športovým prenosom tak, ako sme na ne boli zvyknutí

Môžeme sa sťažovať, ľutovať alebo sa na krízu spôsobnú koronavírusom pozrieť zo širšej- globálnej perspektívy, ako na pomoc prírody.

Ak to spravíme, zistíme ako nám táto pandémia pomáha uvedomiť si a dúfajme aj odstrániť z našich životov to, čo nám neprospieva. To, čo sa nám, ľudstvu vymklo z rúk a sami si s tým nevieme poradiť. Jednou zo zasiahnutých oblastí je svet športu a športových podujatí.

Podstata športových podujatí pre inšpiráciu a rozvoj človeka po fyzickej stránke sa v dnešnej dobe celkom vytratila. Športového ducha nahradil biznis drahých prestupov, nezmyselne vysoké odmeny športovcov, sponzoring, vsádzanie, úplatkárstvo a z toho všetkého vyplývajúca nevraživosť medzi športovcami, šíriacimi až k samotným fanúšikom.

Milióny na pozadí zápasov pretvorili šport na ekonomickú činnosť na pochybných základoch so zištným cieľom, ktorý s myšlienkou športu nemá veľa spoločného.

Zavreté športoviská, zrušené zápasy, pozastavená olympiáda, nie je čoho ľutovať ba naopak. Vďaka koronavírusu dostáva naša spoločnosť možnosť vrátiť sa k normálnym hodnotám v mnoho aspektoch nášho života a športových stretnutí sú jedným z nich.

Šport sa môže opäť navrátiť do úlohy inšpirácie a motivácie pre všetkých, aby človek zatúžil športovať s priateľmi pre radosť, zdravie a posilnenie ľudského spolužitia.